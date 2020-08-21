'الصحفيين' تعلن تسليم مهام أمانة الصندوق لحسين الزناتي مجددًا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:24 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أعلن الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بداية من بعد ظهر الإثنين المقبل للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة والخاصة.

وأعلن سكرتير عام النقابة، عن شفاء الكاتب الصحفي حسين الزناتي من فيروس كورونا، وتسليمه مهام منصبه كأمين الصندوق من جديد، بداية من الأسبوع المقبل؛ حيث تتوفر سيولة تزيد عن عشرين مليون جنيه بعد صرف المعاشات لشهر أغسطس، وهي أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، وكذلك المرتبات والالتزامات الشهرية للتشغيل ومصروفات العلاج،وتزيد عن مليونى جنيه، والقسط الخاص بأرض مدينة السادس من أكتوبر، ويزيد عن اربعة مليون ونصف المليون جنيه.

وتوجه سكرتير عام النقابة بالشكر، للنقيب ضياء رشوان والمجلس، على إصرارهم بتوليه المهمة المؤقتة كأمين الصندوق للنقابة، بجانب عمله كسكرتير عام، خلال فترة إصابة عضو المجلس حسين الزناتي بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنها ثقة غالية.

وتابع: "طابع هذا المجلس العمل والإنتاج في صمت، وهو أمر أظنه محمودًا مع النقيب ضياء رشوان ومجلسه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين ضياء رشوان صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يصرف النظر عن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

كومان يتوسل إلى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصر على عقاب صالح جمعة أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ ساعة و نصف

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ 34 دقيقة

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تعرف على ورقة كارتيرون الذهبية أمام الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

منذ 35 دقيقة

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مانشستر يوناتيد يستهدف صفقة ريال مدريد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ أقل من ساعتين

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

10:28 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

10:30 م

الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

11:01 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»