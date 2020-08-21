'الصحفيين' تعلن تسليم مهام أمانة الصندوق لحسين الزناتي مجددًا

أعلن الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بداية من بعد ظهر الإثنين المقبل للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة والخاصة.





وأعلن سكرتير عام النقابة، عن شفاء الكاتب الصحفي حسين الزناتي من فيروس كورونا، وتسليمه مهام منصبه كأمين الصندوق من جديد، بداية من الأسبوع المقبل؛ حيث تتوفر سيولة تزيد عن عشرين مليون جنيه بعد صرف المعاشات لشهر أغسطس، وهي أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، وكذلك المرتبات والالتزامات الشهرية للتشغيل ومصروفات العلاج،وتزيد عن مليونى جنيه، والقسط الخاص بأرض مدينة السادس من أكتوبر، ويزيد عن اربعة مليون ونصف المليون جنيه.





وتوجه سكرتير عام النقابة بالشكر، للنقيب ضياء رشوان والمجلس، على إصرارهم بتوليه المهمة المؤقتة كأمين الصندوق للنقابة، بجانب عمله كسكرتير عام، خلال فترة إصابة عضو المجلس حسين الزناتي بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنها ثقة غالية.



