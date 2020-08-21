3 أهلاوية و2 زملكاوية.. قائمة أصحاب "الأهداف العكسية" في تاريخ مباريات القمة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:19 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علاء خليف
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لعبت "الأهداف العكسية" دورا كبيرا في حسم مباريات "القمة" بين الأهلي والزمالك عبر تاريخها الطويل، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين "القطبين" والمقرر لها مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز.

وشهدت مواجهات الأهلي والزمالك تسجيل 5 لاعبين من الفريقين لـ 6 أهداف عكسية خلال مباريات القمة التي جمعتهما في مختلف البطولات:

1- حسن الفار (هدفين):
سجل نجم الزمالك السابق هدفين في مرمي فريقه خلال مواجهة الغريم التقليدي النادي الأهلي، الهدف العكسي الأول كان في مباراة ودية جمعت "القطبين" عام 1931 وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 2.

أما ثاني أهداف نجم الزمالك "العكسية" في لقاءات القمة كان في نهائي كأس مصر موسم 1937-1938، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

2- حسين الفار:
نجم الأهلي السابق حسين الفار وشقيق حسن الفار نجم الزمالك السابق ، سجل هدفًا عكسيًا في شباك فريقه خلال لقاء إعادة نهائي كأس مصر موسم 1937-1938 وفاز الأبيض بهدف دون رد، والمثير في الأمر أن شقيقه "حسن" كان قد سجل هدفًا بالخطأ في مرماه أيضًا في اللقاء الأول لنهائي البطولة.

3- إبراهيم الكبير:
سجل مدافع الأهلي السابق إبراهيم الكبير هدفًا بالخطأ في مرماه خلال مباراة القمة بين "القطبين" في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 1965-1966، وفاز الأبيض بنتيجة 2-0.

4- محمد عامر:
من أصحاب الأهداف العكسية في مباريات القمة ايضًا، نجم الأهلي السابق محمد عامر والذي سجل هدفًا بالخطأ في مرمي فريقه خلال مباراة القمة بين القطبين بالدوري الممتاز موسم 1981-1982، لكنه عاد وصحح خطأه وسجل هدف التعادل لفريقه لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

5- أحمد توفيق:
أحمد توفيق لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي هو صاحب آخر الأهداف العكسية في مباريات القمة، حيث سجل هدف الفوز للمارد الأحمر بالخطأ في مرماه خلال مباراة الفريقين بالدوري موسم 2013- 2014 ليفوز الأهلي 1-0.

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