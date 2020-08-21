تعرف على مواصفات فتى أحلام عائشة بن أحمد

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تحدثت الفنانة عائشة بن أحمد عن مواصفات فتى أحلامها وذلك خلال استضافتها مع الإعلامي رامي رضوان في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc".



وكشفت عائشة بن أحمد عن مواصفات فتى أحلامها قائله: "صريح، خفة دم، مثقف".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد مشاركتها في فيلم "توأم روحي" والذي تم عرضه بدور عرض السينمات خلال الأيام القليلة الماضية.