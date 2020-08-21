عائشة بن أحمد تكشف عن أسرار في حياتها الشخصية ومفاجأة توأم روحها

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف برنامج "مساء dmc" عن طول الفنانة عائشة بن أحمد ووزنها وعن الفوبيا التي تتعرض لها وعدد من التفاصيل الشخصية لها.

وذكر أن عائشة بن أحمد طولها 174، وأن الفوبيا التي تتعرض لها هي الأماكن الضيقة والأكلة المفضلة لها السمك بالكسكسي ولا تحب اللحوم وعيبها النسيان ويسبب لها العديد من المشاكل والعدو الوحيد لها النفاق والكذب وتكره اللون البنفسجي.

وقالت عائشة بن أحمد أثناء استضافتها في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان عن توأم روحها قائله: "هما كتير بابا وماما واخواتي".

وكشفت عائشة بن أحمد أن عائلتها جميعهم طيارين والدها وأخواتها.

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