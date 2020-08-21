فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، صرف النظر عن التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الأسماعيلي ، على الرغم من تعرض محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.





وأكد فايلر أن اللاعب لن يكون إضافة لخط دفاع الأهلي، ويرفض مخطط لجنة التخطيط في التعاقد معه لتعويض غياب متولي لمدة لن تقل عن 6 شهور، حيث لا يقتنع المدرب السويسري في قدرات المحمدي على أن يكون له دور مؤثر مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.



