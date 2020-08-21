في ذكرى وفاته.. تعرف على أقسى المواقف المحزنة التي مر بها محمد عبد المطلب وأدت إلى وفاته

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة صاحب المواويل وملك الفن الشعبي في مصر وهو المطرب الكبير محمد عبد المطلب.

كان عبد المطلب مهددًا بالاعتقال قبل ثورة يوليو وأنقذته الثورة من السجن، قائلا:" "من أصعب المواقف التي تعرض لها في بداية الخمسينات عندما عرف من سليمان بك نجيب الذي كان مدير للأوبرا الملكية أن الديوان الملكي حذف اسمه من حفل كان سيقام في الأوبرا، فغضب وتفوه بألفاظ قاسية في حق مدير الديوان الملكي، وصدرت الأوامر للقلم السياسي باعتقاله.

الاميرالاي أنسي الهجرسي أبلغه بضرورة الاختباء وعدم الذهاب إلى الكازينو أو إلى منزله لأن المخبرين ينتظرونه، فاختبأ عبد المطلب عند أخته".

شاءت الأقدار أن تقوم ثورة يوليو في هذا التوقيت وجاء إلى منزله بالحلمية الأميرالاي أحمد أنور، قائد الشرطة العسكرية، واليوزباشا علوي حافظ، من الضباط الاحرار وسألوا على طلب وأبلغوا أسرته بإلغاء أمر الاعتقال.

أما أقسى المواقف المحزنة التي مرت على عبد المطلب والتي كان لها دور كبير فى وفاته حزنًا كانت عندما توفت ابنته انتصار.

وعن هذا الموقف قال ابنه:" أختي انتصار أو توتو كما كنا ندللها ونطلق عليها زهرة المهندسين لجمالها وخفة روحها، كانت حبيبة أبيها وتوفت فجأة في بداية العشرينات من عمرها بسبب حبوب التخسيس التي كانت تأخذها باستمرار، وذلك قبل موعد زفافها بأسبوع، وأصبحت الجرح الدامي الذي لم يتحمله قلب "طلب" فتوفى بعدها بشهور.


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