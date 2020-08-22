زوجة مريض السمنة المفرطة توجه رسالة إلى السيسي

وجهت آية المصري، زوجة مريض السمنة المفرطة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قراره بعلاجه زوجها محمود سمير على نفقة الدولة.





وقالت "المصري"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية: "نشرنا رسالة استغاثة على الفيسبوك، بعدما وصل وزن زوجي إلى 257 كيلو، وأصبح لا يتحرك وأصيب بجلطات كثيرة في رجله وأمراض كثيرة على الصدر لعدم قدرة الجلد على التوسع لاستيعاب وزنه الزائد".





وأشارت إلى وصول فريق من الإسعاف لنقل زوجها إلى المستشفى تمهيدًا لإجراء جراحة عاجلة، في مستشفى دار الشفاء تنفيذًا لقرارات الرئيس.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.





وقررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، نقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدولة وتوفير كافة احتياجاته .





كما أمرت بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



