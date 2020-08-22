زوجة مريض السمنة المفرطة توجه رسالة إلى السيسي

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:46 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شيماء حسن
Advertisements
وجهت آية المصري، زوجة مريض السمنة المفرطة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قراره بعلاجه زوجها محمود سمير على نفقة الدولة.

وقالت "المصري"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية: "نشرنا رسالة استغاثة على الفيسبوك، بعدما وصل وزن زوجي إلى 257 كيلو، وأصبح لا يتحرك وأصيب بجلطات كثيرة في رجله وأمراض كثيرة على الصدر لعدم قدرة الجلد على التوسع لاستيعاب وزنه الزائد".

وأشارت إلى وصول فريق من الإسعاف لنقل زوجها إلى المستشفى تمهيدًا لإجراء جراحة عاجلة، في مستشفى دار الشفاء تنفيذًا لقرارات الرئيس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

وقررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، نقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدولة وتوفير كافة احتياجاته.

كما أمرت بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وجه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية بتنفيذ التعليمات بسرعه نقل المريض إلى مستشفي دار الشفا واصدار قرار تعيين الزوجه من باكر صباح السبت كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مريض السمنة المفرطة مريض السمنة بوابة الفجر السيسي االفجر

أخبار تهمك

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 11 ساعة

بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالتطاول على النائب العام

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

منذ ساعتين

بيريز يستقر على بديل زيدان

منذ أقل من ساعتين

كومان يجتمع مجددا مع ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "الصحة": ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بايرن ميونيخ يحسم قراره بشأن الانضمام لصفوف ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

سواريز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أحمد عادل: فتحي سيستمر مع الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بعلاج مواطن وزنه 257 كيلو على نفقة الدولة

بأمر السيسي.. تعيين زوجة مريض السمنة المفرطة رائدة ريفية بالغربية

الصحة: فريق طبي لدراسة حالة مريض السمنة المفرطة قبل إجراء الجراحة

السيسي يوجه بعلاج مريض "سمنة مفرطة" على نفقة الدولة

الصحة تتخذ إجراء عاجلا بشأن "محمود" مريض السمنة

"الصحة": السيسي وجه بعلاج محمود على أيدي كبار أساتذة السمنة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 ص

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

10:01 م

مفاجأة.. مانشستر سيتي يقترب من خطف صفقة برشلونة

01:57 ص

بيريز يستقر على بديل زيدان

02:18 ص

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»