بوسي شلبي بصحبة نجوم الوسط الفني من الساحل الشمالي (صورة)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بوسي بالصورة برفقة مجموعة من ألمع نجوم الوسط الفني منهم " ليلي علوي ، عمرو يوسف ، إلهام شاهين ، كندة علوش ، تامر حبيب ، أحمد حلمي ، أحمد السقا ، مني ذكي ومحمد شاهين " ، وذلك اثناء استمتاعهم بالإجازة الصيفية من الساحل ، وعلقت بوسي علي الصورة وكتبت : الناس الحلوة.

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.

حرصت بوسي شلبي على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.

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