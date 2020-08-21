تجديد الثقة في "الشريف" نقيبًا لأطباء الأسنان بقنا

فاز الدكتور خالد حسين الشريف، بمقعد نقيب أطباء الاسنان بالنقابة الفرعية في محافظة قنا، في انتخابات التجديد النصفي التي تمت اليوم الجمعة.





وأعلن الدكتور محمود عبد الهادي، الأمين العام للنقابة، فوز الدكتور خالد حسين الشريف، بمقعد النقيب وتجديد الثقة فيه، في انتخابات التجديد النصفي التي تمت اليوم الجمعة، وسط أقبال متوسط من المقيدين بكشوف الناخبين.





ويعد الشريف خريج كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة 1992، وبدأ العمل كطبيب اسنان بوزارة الصحة بمستشفى قنا العام وبعض الوحدات الصحية بمدينة قنا ثم تم تكليفه للعمل مديرا عاما للإدارة العامة لطب الاسنان بمديرية الصحة بقنا من عام 2013 وحتى عام 2015 وفى مارس 2016 تم خوض انتخابات نقابة اطباء الاسنان الفرعية بقنا على منصب النقيب وتم انتخابه نقيبا لأطباء اسنان قنا من 2016 حتى 2020 حتى أعيد في اغسطس 2020 انتخابه وتجديد الثقة فيه نقيبا لأطباء اسنان قنا.





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