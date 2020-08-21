تجديد الثقة في "الشريف" نقيبًا لأطباء الأسنان بقنا
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:49 م
بسام عبدالحميد
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فاز الدكتور خالد حسين الشريف، بمقعد نقيب أطباء الاسنان بالنقابة الفرعية في محافظة قنا، في انتخابات التجديد النصفي التي تمت اليوم الجمعة.
وأعلن الدكتور محمود عبد الهادي، الأمين العام للنقابة، فوز الدكتور خالد حسين الشريف، بمقعد النقيب وتجديد الثقة فيه، في انتخابات التجديد النصفي التي تمت اليوم الجمعة، وسط أقبال متوسط من المقيدين بكشوف الناخبين.
ويعد الشريف خريج كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة 1992، وبدأ العمل كطبيب اسنان بوزارة الصحة بمستشفى قنا العام وبعض الوحدات الصحية بمدينة قنا ثم تم تكليفه للعمل مديرا عاما للإدارة العامة لطب الاسنان بمديرية الصحة بقنا من عام 2013 وحتى عام 2015 وفى مارس 2016 تم خوض انتخابات نقابة اطباء الاسنان الفرعية بقنا على منصب النقيب وتم انتخابه نقيبا لأطباء اسنان قنا من 2016 حتى 2020 حتى أعيد في اغسطس 2020 انتخابه وتجديد الثقة فيه نقيبا لأطباء اسنان قنا.
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فيما صرح الدكتور عبدالله حسن المتحدث بإسم وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 21 أغسطس بأن ضوابط عودة صلاة الجمعة هي الإلتزام بالإجراءات التي تمت أثناء عودة الصلوات العادية للمساجد، والمشتملة على علامات التباعد، والإلتزام بها حرفيا، وسيأخذ كل شخص معه سجادة الصلاة الشخصية والكمامة، وغلق المسجد سيكون بعد الصلاة بـ10 دقائق.
وتابع "حسن" أن الخطبة ستكون في حدود 10 دقائق، لافتًا إلى أن الوزارة ستتخذ الاجراءات ضد المخالفين، فنحن في وقت جائحة، وعلى الجميع أن يراعى هذا، وأن يراعى الحفاظ على النفس البشرية.
وأوضح أن دورات المياه ستبقى مغلقة، وعدم السماح بفتح الأضرحة،وعدم عودة المناسبات مثل عقد القران أو العزاء، وسيكون هناك خطيب معتمد من الأوقاف، والعمال في المسجد مسئولون مع الخطيب، وسيتعاون معهم المفتش الذي سيراقب عمليات الانضباط الوقائية، ومدير الإدارة التابع لها هذا المسجد.
وبشأن موضوع خطبة الجمعة القادمة 28/ 8/ 2020 أعلنت وزارة الأوقاف أن الخطبة ستكون بعنوان: (الأمل حياة)، وسيتم بثها عبر التلفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة بإذن الله تعالى، وتعتبر أول جمعة تشهد عودة المصلين بعد أزمة جائحة كورونا.
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