تجديد الثقة في "الشريف" نقيبًا لأطباء الأسنان بقنا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:49 م
الدكتور خالد حسين الشريف
الدكتور خالد حسين الشريف
بسام عبدالحميد
Advertisements
فاز الدكتور خالد حسين الشريف، بمقعد نقيب أطباء الاسنان بالنقابة الفرعية في محافظة قنا، في انتخابات التجديد النصفي التي تمت اليوم الجمعة.

وأعلن الدكتور محمود عبد الهادي، الأمين العام للنقابة، فوز الدكتور خالد حسين الشريف، بمقعد النقيب وتجديد الثقة فيه، في انتخابات التجديد النصفي التي تمت اليوم الجمعة، وسط أقبال متوسط من المقيدين بكشوف الناخبين.

ويعد الشريف خريج كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة 1992، وبدأ العمل كطبيب اسنان بوزارة الصحة بمستشفى قنا العام وبعض الوحدات الصحية بمدينة قنا ثم تم تكليفه للعمل مديرا عاما للإدارة العامة لطب الاسنان بمديرية الصحة بقنا من عام 2013 وحتى عام 2015 وفى مارس 2016 تم خوض انتخابات نقابة اطباء الاسنان الفرعية بقنا على منصب النقيب وتم انتخابه نقيبا لأطباء اسنان قنا من 2016 حتى 2020 حتى أعيد في اغسطس 2020 انتخابه وتجديد الثقة فيه نقيبا لأطباء اسنان قنا.

اقرأ أيضا...

فيما صرح الدكتور عبدالله حسن المتحدث بإسم وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 21 أغسطس بأن ضوابط عودة صلاة الجمعة هي الإلتزام بالإجراءات التي تمت أثناء عودة الصلوات العادية للمساجد، والمشتملة على علامات التباعد، والإلتزام بها حرفيا، وسيأخذ كل شخص معه سجادة الصلاة الشخصية والكمامة، وغلق المسجد سيكون بعد الصلاة بـ10 دقائق.

وتابع "حسن" أن الخطبة ستكون في حدود 10 دقائق، لافتًا إلى أن الوزارة ستتخذ الاجراءات ضد المخالفين، فنحن في وقت جائحة، وعلى الجميع أن يراعى هذا، وأن يراعى الحفاظ على النفس البشرية.

وأوضح أن دورات المياه ستبقى مغلقة، وعدم السماح بفتح الأضرحة،وعدم عودة المناسبات مثل عقد القران أو العزاء، وسيكون هناك خطيب معتمد من الأوقاف، والعمال في المسجد مسئولون مع الخطيب، وسيتعاون معهم المفتش الذي سيراقب عمليات الانضباط الوقائية، ومدير الإدارة التابع لها هذا المسجد.

وبشأن موضوع خطبة الجمعة القادمة 28/ 8/ 2020 أعلنت وزارة الأوقاف أن الخطبة ستكون بعنوان: (الأمل حياة)، وسيتم بثها عبر التلفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة بإذن الله تعالى، وتعتبر أول جمعة تشهد عودة المصلين بعد أزمة جائحة كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقيب الأطباء قنا الاسنان الأطباء

أخبار تهمك

كومان يتوسل إلى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعة

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصرف النظر عن رمضان صبحي

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعرف على ورقة كارتيرون الذهبية أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يصر على عقاب صالح جمعة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ أقل من ساعة

مانشستر يوناتيد يستهدف صفقة ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

استمرار تأدية صلاة الجمعة غدًا بدون مصلين.. ونقلها من الجامع الأزهر

تفاصيل قرار "الأوقاف" بعودة صلاة الجمعة بالمساجد (فيديو)

"الأوقاف" توضح شروط فتح الزوايا للصلاة (فيديو)

شاهد.. طايع: استمرار غلق دورات المياه والأضرحة ودور المناسبات مع قرار عودة صلاة الجمعة

بعد فتح المساجد لصلاة الجمعة.. "الأوقاف" تحسم وضع الأضرحة ودور المناسبات

بعد عودة الجمعة.. حكم أداء الصلاة في المنزل (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

10:28 م

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

10:30 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

10:03 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»