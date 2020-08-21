رونالدو يُطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:31 م
محمود صبري
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يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي عن التعاقد مع مهاجم قوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم الارجنتيني غونزالو هيغواين.
ووفقاً لموقع " كالتشيو ميركاتو " فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب السيدة العجوز قد طالب إدارة البيانكونيري بسرعه التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني.
ويربط النجم البرتغالي علاقة قوية مع بنزيما، حيث ساهم الثنائي في حصد النادي الملكي لثلاث بطولات دوري ابطال اوروبا بشكل متتالي بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.
ولم يتوصل مسئولي يوفنتوس إلى أي إتفاق بشأن التعاقد مع راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون الانجليزي، أن ميليك مهاجم نابولي الإيطالي من أجل تعويض هيغواين.
يذكر أن رونالدو قد قرر الرحيل عن السيدة العجوز خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد ليون الفرنسي.
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