رونالدو يُطالب يوفنتوس بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:31 م
رونالدو
رونالدو
محمود صبري
Advertisements

يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي عن التعاقد مع مهاجم قوي خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم الارجنتيني غونزالو هيغواين.

ووفقاً لموقع " كالتشيو ميركاتو " فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب السيدة العجوز قد طالب إدارة البيانكونيري بسرعه التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني.

ويربط النجم البرتغالي علاقة قوية مع بنزيما، حيث ساهم الثنائي في حصد النادي الملكي لثلاث بطولات دوري ابطال اوروبا بشكل متتالي بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

ولم يتوصل مسئولي يوفنتوس إلى أي إتفاق بشأن التعاقد مع راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون الانجليزي، أن ميليك مهاجم نابولي الإيطالي من أجل تعويض هيغواين.

يذكر أن رونالدو قد قرر الرحيل عن السيدة العجوز خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد ليون الفرنسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ريال مدريد رونالدو الدوري الإيطالي اخبار رونالدو

أخبار تهمك

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يتوسل إلى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصر على عقاب صالح جمعة أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

منذ نصف ساعة

الزمالك يصرف النظر عن رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ نصف ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ ساعة

تعرف على ورقة كارتيرون الذهبية أمام الأهلي

منذ ساعتين

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ ساعة

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ ساعة و نصف

مانشستر يوناتيد يستهدف صفقة ريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يرحب برحيل هيجواين

رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع نجم ريال مدريد

مودريتش: نفتقد للاعب الأفضل في العالم

رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع هذا اللاعب

رونالدو يطلب ضم نجم جديد من ريال مدريد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

10:28 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

10:30 م

الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

11:01 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»