الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يعاني الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من غيابات كثيره قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك المقررة مساء غدًا السبت 22 أغسطس الجاري ضمن إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

غيابات الأهلي أمام الزمالك 

الأهلي سيفقد، حسين الشحات بسبب الإصابة، التى يعانى منها بعدما أجرى عملية الفتاق، ومحمود كهربا بداعي الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك.

ويغيب الثلاثي محمود متولي وأحمد الشيخ بعد الإصابات المختلفة ، التى تعرضوا لها أمام أسوان بالدوري العام، بالإضافة إلى غياب صالح جمعة لأسباب فنية.

ترتيب الأهلي في بطولة الدوري المصري 

يتصدر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 56 نقطة من 20 جولة، حقق المارد الأحمر الفوز في 18 لقاء وتعادل في مباراتين، ولم يذق أبناء المدرب السويسري رنيه فايلر، طعم الخسارة حتى الآن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صالح جمعة رمضان صبحي حسين الشحات الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ أقل من ساعة

كومان يتوسل إلى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصرف النظر عن رمضان صبحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصر على عقاب صالح جمعة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر يوناتيد يستهدف صفقة ريال مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تعرف على ورقة كارتيرون الذهبية أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ ساعة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ ساعة و 25 دقيقة

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

المصري يفقد 3 من نجومه أمام الزمالك

رسميا.. بيراميدز يفقد 4 نجوم أمام الأهلي

رسمياً.. الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي في السوبر

الزمالك يحافظ على 3 من نجومه بقرار جديد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

10:28 م

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

10:30 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

10:03 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»