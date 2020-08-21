كل سنه وانت طيب يا تيمو.. أمير طعيمة يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص أمير طعيمة علي توجيه رسالة تهنئة للفنان تامر حسني بعيد ميلاده.

حيث نشر أمير طعيمة صورة تجمعه بالفنان تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق أمير قائلاً : كل سنه وانت طيب يا تيمو.

وفي سياق آخر، تعاون أمير طعيمة مؤخرًا مع المطرب سعد المجرد في أغنية"عدى الكلام"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث وصل عدد مشاهداتها لـ13 مليون مشاهدة، والأغنية من ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما.

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