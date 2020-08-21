خسائر فادحة في أسعار الذهب محليا خلال أسبوعين

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
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حققت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين تراجعات حادة متأثرة بهبوط سعر الذهب عليه، مع تفضيل المستثمرون شراء الأسهم وسندات.


وجاءت هذه التراجعات بعد سلسلة من المكاسب حققتها اسعار الذهب مع بداية العام في ظل أزمة كورونا التى دفعت المستثمرون لشراءه.

 

وبحسب أعضاء في شعبة الذهب فقد تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 63 جنيها للجرام في المتوسط خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين؛ ليسجل عيار 21 انخفض إلى 859 جنيهًا اليوم، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى  736 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24  انخفض إلى نحو 982 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6872 جنيهًا.

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