خسائر فادحة في أسعار الذهب محليا خلال أسبوعين

حققت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين تراجعات حادة متأثرة بهبوط سعر الذهب عليه، مع تفضيل المستثمرون شراء الأسهم وسندات.

وجاءت هذه التراجعات بعد سلسلة من المكاسب حققتها اسعار الذهب مع بداية العام في ظل أزمة كورونا التى دفعت المستثمرون لشراءه.