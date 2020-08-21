بأمر السيسي.. تعيين زوجة مريض السمنة المفرطة رائدة ريفية بالغربية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:34 م
المريض وزوجته
المريض وزوجته
نجلاء البسيونى
Advertisements
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

وقررت الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة، نقل المريض على الفور إلى مستشفي دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدولة وتوفير كافة إحتياجاته.

كما أمرت بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وجه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية بتنفيذ التعليمات بسرعه نقل المريض إلى مستشفي دار الشفا واصدار قرار تعيين الزوجه من باكر صباح السبت كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علاج مواطن علاج الغربية السيسي السمنة المفرطة

أخبار تهمك

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ ثلث ساعة

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ أقل من ساعة

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تعرف على ورقة كارتيرون الذهبية أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ ساعة و 21 دقيقة

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يوناتيد يستهدف صفقة ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يتوسل إلى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصر على عقاب صالح جمعة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصرف النظر عن رمضان صبحي

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة توجه بعلاج مريضة "كفر الشيخ" على نفقة الدولة

مستشفيات الشرطة تُخفف آلام مرضى قوائم الانتظار تنفيذاً لتوجيهات "السيسي"

أبرزها مراعاة سيدة مسنة.. تحركات "السيسي" السريعة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

جامعة أسيوط تُعلن إجراء 30 عملية جراحية مجانية لعلاج السمنة المفرطة

التفاصيل الكاملة لإجراء جراحة قيصرية وتكميم لسيدة تجاوز وزنها 300 كيلوجرام في جامععة المنصورة

لفتة إنسانية.. السيسي يوجه بعلاج السيدة فريال محمد ورفع كفاءة منزلها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

10:28 م

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

10:30 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

10:03 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»