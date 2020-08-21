من جديد.. ياسمين صبري تخطف الأنظار عبر "إنستجرام"

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تحرص الفنانة ياسمين صبري التفاعل مع محبيها وعشاقها من حين لآخر.



وغازلت ياسمين منذ قليل صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ياسمين بالصورة وهي تجلس علي الكرسي داخل إحدي الكافيهات مرتدية فستان كلاسيكي قصير مشجر.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد مجدي ومحمود البزاوي وهبة مجدي.