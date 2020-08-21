يوسف فوزي: أصبت بشلل الرعاش وهذا ما جعلني ابتعد عن عالم الفن

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تحدث الفنان يوسف فوزي عن حالته الصحية وسبب عدم رده على معظم الفنانين قائلا: "الأدوية بتنيمني".



وتابع يوسف فوزي متحدثا عن تصريحات بعض المواقع بأن يوسف فوزي لا يسأل عليه أحد من الفنانين قائلا أن هذا خاطئ وليس على لسانه.



وقال أنه أصيب بمرض شلل الرعاش لذلك شعر أنه لا يقدر على الإكمال في عالم الفن والتمثيل وأن الفنانة رجاء الجداوي لاحظت ذلك وأكد أنه لم يهمل في حالته الصحية قائلا: "روحت لدكتور وقولتله اني بشعر برعشة من جوايا فقالي ديه حاجة هتعيش بيها وتتعايش بيها".



واختتم حديثه قائلا أن ما جعله يصاب بهذا المرض هو أحداث عام 2013 مما جعل أعصابه غير متركزة.