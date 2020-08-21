في ذكرى وفاته.. تعرف على علاقة نسب جمعت محمد عبدالمطلب بموسيقار كبير

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة المطرب الكبير محمد عبد المطلب، ملك المواويل والفن الشعبي في مصر.

صاحب بصمة ولون مميز، لا يشبه غيره ولم يحاول من جاءوا بعده الاقتراب من طريقته.

تعاون محمد عبد المطلب، كثيرًا مع الموسيقار محمود الشريف، وذلك لأن "طلب" كان يرى أن الشريف هو أكثر من فهم صوته ومنحه ألحانًا رائعة، من بينها "رمضان جانا"، "يا أهل المحبة"، و"ودع هواك".

العلاقة التي جمعت بين الشريف وعبدالمطلب لم تكن مقتصرة على العمل والفن فقط، إذ ارتبطا بشقيقتين.، وأصبح بينهما علاقة نسب.

وكان محمود الشريف، شريك النجاح لعبدالمطلب الذي استطاع بلحنه أن يعيش سنوات في مسامع الجمهور المصري، والأغنية من كلمات حسين الطنطاوي المشهور بكتابة الشعر الفكاهي وأغاني المونولوج، كما كتب للإذاعة المصرية بعض من البرامج.



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