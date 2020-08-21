الشمس والقمر في صورة واحدة.. شيكو يغازل نفسه بصورة من حمام السباحة

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نشر الفنان شيكو صورة له من السباحة وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".







وعلق" شيكو" علي الصورة قائلاً :" الشمس والقمر في صور واحدة" قاصداً أن يغازل نفسه بطريقة فكاهية، وظهر" شكو" في الصورة من حمام السباحة وكانت الصورة بعد غروب الشمس.



يذكر ان شيكو وهشام ماجد خاضو السباق الرمضاني ذبمسلسل "اللعبة" والذي تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،





وشارك في مسلسل اللعبة كل من هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي.

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