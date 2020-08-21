الشمس والقمر في صورة واحدة.. شيكو يغازل نفسه بصورة من حمام السباحة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:32 م
شيكو
شيكو
سيدة صادق
Advertisements


نشر الفنان شيكو صورة له من السباحة وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلق" شيكو" علي الصورة قائلاً :" الشمس والقمر في صور واحدة" قاصداً أن يغازل نفسه بطريقة فكاهية، وظهر" شكو" في الصورة من حمام السباحة وكانت الصورة بعد غروب الشمس.

يذكر ان شيكو وهشام ماجد خاضو السباق الرمضاني ذبمسلسل "اللعبة" والذي تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،


وشارك في مسلسل اللعبة كل من هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي.
.

أخبار تهمك

تعرف على ورقة كارتيرون الذهبية أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصرف النظر عن رمضان صبحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يفقد 5 نجوم أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين

فايلر يصر على عقاب صالح جمعة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يتوسل إلى ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

منذ ساعة

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

منذ ساعة و 25 دقيقة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر يوناتيد يستهدف صفقة ريال مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

ميسي يتجاهل برشلونة بهذه الطريقة

10:28 م

فايلر يصدم الخطيب ويرفض التعاقد مع مدافع الفراعنة

10:30 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

07:08 م

مفاجأة.. كومان يرفض التعاقد مع نجم أرسنال

10:03 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»