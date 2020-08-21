الكشف عن موقف حازم إمام من المشاركة ضد الأهلي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، موقف حازم إمام، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، من المشاركة ضد الأهلي، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك بالدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، من مساء السبت، الموافق 22/8، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري.

تحديد موقف حازم إمام من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك

وكشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن حازم إمام تعافى من الإصابة العضلية التي عانى منها في الأيام القليلة الماضية من أجل أن يكون جاهزا للمشاركة في قمة السبت.

وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد استبعد، حازم إمام من مباراة الزمالك أمام إف سي مصر أمس التي انتهت بالتعادل السلبي من أجل اراحته للمشاركة بصورة أساسية في مباراة القمة واعتمد على الشاب أحمد عيد الذي ظهر بشكل جيد.

أخبار تهمك

نيمار يحسم مصير انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يوناتيد يستهدف صفقة ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 5 ساعات

كومان: أتواصل مع بيب جوارديولا.. وميسي يجب أن يبقى في برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

كومان يتوسل إلى ميسي

منذ ساعة و نصف

فايلر يصر على عقاب صالح جمعة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

فايلر يجد حلا لأزمة الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على ورقة كارتيرون الذهبية أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

وسط مفاجأة كبري.. الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

08:30 م

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

09:26 م

كومان يتوسل إلى ميسي

08:27 م

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

05:31 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»