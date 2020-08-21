الكشف عن موقف حازم إمام من المشاركة ضد الأهلي





تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، موقف حازم إمام، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، من المشاركة ضد الأهلي، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.





موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك بالدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، من مساء السبت، الموافق 22/8، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري.





تحديد موقف حازم إمام من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك





وكشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن حازم إمام تعافى من الإصابة العضلية التي عانى منها في الأيام القليلة الماضية من أجل أن يكون جاهزا للمشاركة في قمة السبت.





وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد استبعد، حازم إمام من مباراة الزمالك أمام إف سي مصر أمس التي انتهت بالتعادل السلبي من أجل اراحته للمشاركة بصورة أساسية في مباراة القمة واعتمد على الشاب أحمد عيد الذي ظهر بشكل جيد.



