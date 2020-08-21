كابوريا: عودة الدوري مهمة وأتمنى العودة للزمالك.. والقمة خارج التوقعات

كشف أحمد كابوريا، مهاجم طلائع الجيش والمعار من الزمالك عن توقعاته لمباراة القمة، وعودة الدوري المصري وعودته للقلعة البيضاء مرة أخرى.





وقال كابوريا في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي ": "مباراة القمة، خارج التوقعات وينتظرها الجميع أن تكون مباراة على أعلى مستوى".





وأضاف: "عمر السولية وعلي معلول، لاعبي القلعة الحمراء سيؤثران في مباراة القمة المقبلة".





وأشار كابوريا: "غياب رمضان صبحي، وحسين الشحات، عن الأهلي، بالتأكيد سيؤثران ولكن الأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى".





وكشف كابوريا: "انتقالي لأي ناد آخر؟ إنه يتبقى موسم واحد في تعاقده مع القلعة البيضاء".





وعن عودة الدوري المصري مرة أخرى، قال :" أتفق بعودته من جديد وأن الدولة توفر جميع الإحتياجات اللازمة، حين عودة الأمور لطبيعتها كما كانت".





وتابع : "مجلس إدارة طلائع الجيش يوفر جميع الإحتياجات اللازمة وتم أخذ مستحقاتنا كاملة".





واختتم نجم الجيش تصريحاته قائلًا: "هذه الفترة أبذل كل جهدي مع الطلائع، ولكن أتمني العودة مرة أخرى لنادي الزمالك".











