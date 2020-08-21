كابوريا: عودة الدوري مهمة وأتمنى العودة للزمالك.. والقمة خارج التوقعات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:35 م
احمد كابوريا
احمد كابوريا
هدير أسامة
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كشف أحمد كابوريا، مهاجم طلائع الجيش والمعار من الزمالك عن توقعاته لمباراة القمة، وعودة الدوري المصري وعودته للقلعة البيضاء مرة أخرى. 

وقال كابوريا في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": "مباراة القمة، خارج التوقعات وينتظرها الجميع أن تكون مباراة على أعلى مستوى". 

وأضاف: "عمر السولية وعلي معلول، لاعبي القلعة الحمراء سيؤثران في مباراة القمة المقبلة". 

وأشار كابوريا: "غياب رمضان صبحي، وحسين الشحات، عن الأهلي، بالتأكيد سيؤثران ولكن الأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى". 

وكشف كابوريا: "انتقالي لأي ناد آخر؟ إنه يتبقى موسم واحد في تعاقده مع القلعة البيضاء".

وعن عودة الدوري المصري مرة أخرى، قال :" أتفق  بعودته من جديد وأن الدولة توفر جميع الإحتياجات اللازمة، حين عودة الأمور لطبيعتها كما كانت". 

وتابع : "مجلس إدارة طلائع الجيش يوفر جميع الإحتياجات اللازمة وتم أخذ مستحقاتنا كاملة". 

واختتم نجم الجيش تصريحاته قائلًا: "هذه الفترة أبذل كل جهدي مع الطلائع،  ولكن أتمني العودة مرة أخرى لنادي الزمالك".



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