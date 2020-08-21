الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد - إشبيلية يضرب إنتر ميلان بالهدف الثاني الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:35 م محمد مرعي Advertisements Advertisements سجل لوك دي يونج نجم إشبيلية الهدف الثاني لفريقه أمام إنتر ميلان في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في نهائي بطولة الدوري الأوروبي. أخبار تهمك تعرف على ورقة كارتيرون الذهبية أمام الأهلي منذ أقل من نصف ساعة مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي منذ حوالي 4 ساعات نيمار يحسم مصير انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور) منذ ساعتين و 48 دقيقة خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي منذ نصف ساعة بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو منذ حوالي 5 ساعات كومان يتوسل إلى ميسي منذ ساعة و نصف كومان: أتواصل مع بيب جوارديولا.. وميسي يجب أن يبقى في برشلونة منذ ساعة و 25 دقيقة فايلر يصر على عقاب صالح جمعة أمام الزمالك منذ أقل من ساعتين وسط مفاجأة كبري.. الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك منذ أقل من ساعتين خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر منذ حوالي 9 ساعات مانشستر يوناتيد يستهدف صفقة ريال مدريد منذ أقل من ساعة فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي منذ ساعة و 26 دقيقة فايلر يجد حلا لأزمة الأهلي أمام الزمالك في القمة منذ حوالي 4 ساعات صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري منذ حوالي 6 ساعات