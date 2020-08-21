مصطفي ثابت: السادات قام بدور بطولي.. وأردوغان يبحث عن مجد شخصي (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:37 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
الفجر
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قال الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قام بدور بطولي وحرر الأراضي العربية.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل دائما من أجل المجد الشخصي وغير مهتم بالقضية الفلسطينية، مضيفا: على الفلسطينيين أن يتحدوا حتى لا تضيع فرصة السلام من أيديهم.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تهم كل العرب، لافتا إلى أن يائير نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، فضح الرئيس التركي أردوغان، موضحا أن بينهما علاقات تجارية بمليارات الدولارات.

وفي سياق منفصل، قال الإعلامي محمد موسى إن يائير نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، فضح الرئيس التركي أردوغان، من خلال نشره تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، بعد هجوم "أردوغان" على بنيامين نتنياهو على خلفية الاتفاقية التي وقعها مع دولة الإمارات.

وأضاف محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن تغريدة "يائير" جاء فيها: "مندهش من تصريحات ‎أردوغان ضد ‎الإمارات، يقول تركيا التي احتفظت بسفارة في إسرائيل لعقود ولديها علاقات تجارية بمليارات الدولارات سنويًا مع إسرائيل، مستاءة من الإمارات لعقدها اتفاقية سلام مع إسرائيل، أردوغان يعاني من انفصام في الواقع"

وتابع "موسى": "صحيح الجدع اللي اسمه أردوغان ده فاكر أنه عايش لوحده ومش فاهم أن كل وساخاته معروفة ومعلومة"، مردفا: "هفضل مكمل في كشف كل سوءات هذا الأردوغان ومش هبطل، صحيح رأي الخرفان بتوع الإرهابية إيه.. رأيك إيه يا لوسي.. طبعا عارفين لوسي الشهيرة بمعتز مطر الواد الحنجوري عبد الدولار الشاذ".

وأردف: "مسمعتش رأي الطبال محمد ناصر في سيده أردوغان بعد اعتراف نجل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بخصوص التجارة معهم بمليارات الدولارات.. البت نعناعة الشهيرة بجو شو رأيك إيه يانعناعة، لسة أردوغان الرئيس المسلم اللي بيدافع عن الدين.. جتكم القرف كلكم شوية عملاء ومأجورين.. أتحدى أي خروف منكم يرد عليا يا خرفان".

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مصطفى ثابت محمد موسي رجب طيب أردوغان بوابة الفجر الفجر الرئيس السادات

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