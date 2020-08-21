رسالة من الباز للسيسي ومدبولي عن التصالح بمخالفات البناء: حالة غليان

وجه الإعلامي، محمد الباز، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء.





وقال الباز خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "اللجان التنفيذية الحالية التي تنفذ قرارات الرئيس على المخالفين لمخالفات البناء خلقت حالة غليان في الشارع، مش عايزين نوصل لها".





وأضاف "لست مع أي شخص خالف القانون وما توجه الدولة فيما يتعلق برفض الاعتداء على أراضي الدولة، ولكن آلية تنفيذه هي المهم لأول مرة فيه مناطق كثيرة يتم قطع المرافق فيها".





وتابع "ما يحدث الآن هو سلوك حكومي غير ناضج في التعامل مع المواطنين في التفاصيل اليومية، ولذلك يجب مراعاة الناس في تنفيذ القانون ولكن مع مراعاة المواطنين".





وفي سياق متصل قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن جميع المحافظات تشهد اقبالا كبير من المخالفين في البناء لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لا فتا أن طلبات التصالح لا تقل عن 3500 طلب يوميا، مما يدل على جدية الدولة مع المواطنين.





ولفت خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الوزارة وقعت 3 بروتوكولات لخدمات المحليات الإلكترونية، مشيرا أن بوابة الخدمات المحليات تتيح 48 خدمة بكل أدوات الدفع الإلكتروني لتسهيل على المواطنين.





وأضاف، تم اطلاق هذه الخدمات في مخافظة القاهرة والمنيا وسوهاج وقنا والقليوبية، لافتا أن الخدمات التي تقدم للمواطنين من التراخيص في فترة تجربية خلال شهر يوليو وأغسطس.





وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.





وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.





وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".



