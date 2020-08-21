تريزيجيه يحسم قرار انتقاله للدوري التركي

أغلق محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى، باب الرحيل عن فريقه خلال موسم الانتقالات الحالي، بعد تلقيه العديد من العروض الاحترافية على مدار الفترة الماضية وتحديدا من أندية كبرى بالدورى التركى.









ووفقا لتقارير إعلامية، فإن محمود تريزيجيه قرر البقاء ضمن صفوف أستون فيلا لمواصلة التألق فى الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".





يذكر عددا من أندية تركيا يأتى على رأسها جالطة سراى وفناربخشة تواصلا مع ويليام دافيلا وكيل محمود حسن تريزيجيه لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن العروض قوبلت بالرفض من جانب تريزيجيه.





وتمسك دين سميث المدير الفنى لفريق أستون فيلا، بالدولي المصري وابلغ إدارة النادي، تمسكه بخدمات محمود تريزيجيه وعدم الموافقة على رحيله للدورى التركى.





ونجح أستون فيلا، فى البقاء بصعوبة الموسم المقبل فى البريميرليج، بعد أن أنهى الموسم فى المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة عن فريقى بورنموث وواتفورد.



