أهالي الإسماعيلية يتحدون كورونا في شواطئ فايد.. و"موسى" يطالب بالتحقيق (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:33 م
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
الفجر
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عرض الإعلامي محمد موسى مقطع فيديو يظهر ازدحام شاطئ فايد بمحافظة الإسماعيلية بالمواطنين ضاربين بقيود فيروس كورونا عرض الحائط وسط تجاهل تام من المسئولين.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "إزاي الشاطئ ده مفتوح ومين أذن بفتحه وإزاي الناس دي كلها موجودة بالأعداد الكبيرة علي الشواطئ ياسيادة المحافظ ".

وتابع، أن المواطنين موجودين علي الشاطئ كأن شيء لم يكن وكأن توجيهات وقرارات الحكومة لم تكن، بصراحة مش لاقي كلام أقوله لأن السادة المسؤولين عن هذا الشاطئ يجب إحالتهم جميعًا للتحقيق. 

وقال: "وزارة اتنمية المحلية أكدت في بيان لها وجددت تعليماتها وتوجيهاتها للمحافظين بإستمرار غلق الشواطئ وعدم فتحها للمصيفين وده إجراء حكومي قرار مجلس الوزراء منذ بداية جائحة كورونا". 




وفي سياق منفصل، قال الإعلامي محمد موسى إن يائير نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، فضح الرئيس التركي أردوغان، من خلال نشره تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، بعد هجوم "أردوغان" على بنيامين نتنياهو على خلفية الاتفاقية التي وقعها مع دولة الإمارات.

وأضاف محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن تغريدة "يائير" جاء فيها: "مندهش من تصريحات ‎أردوغان ضد ‎الإمارات، يقول تركيا التي احتفظت بسفارة في إسرائيل لعقود ولديها علاقات تجارية بمليارات الدولارات سنويًا مع إسرائيل، مستاءة من الإمارات لعقدها اتفاقية سلام مع إسرائيل، أردوغان يعاني من انفصام في الواقع"

وتابع "موسى": "صحيح الجدع اللي اسمه أردوغان ده فاكر أنه عايش لوحده ومش فاهم أن كل وساخاته معروفة ومعلومة"، مردفا: "هفضل مكمل في كشف كل سوءات هذا الأردوغان ومش هبطل، صحيح رأي الخرفان بتوع الإرهابية إيه.. رأيك إيه يا لوسي.. طبعا عارفين لوسي الشهيرة بمعتز مطر الواد الحنجوري عبد الدولار الشاذ".

وأردف: "مسمعتش رأي الطبال محمد ناصر في سيده أردوغان بعد اعتراف نجل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بخصوص التجارة معهم بمليارات الدولارات.. البت نعناعة الشهيرة بجو شو رأيك إيه يانعناعة، لسة أردوغان الرئيس المسلم اللي بيدافع عن الدين.. جتكم القرف كلكم شوية عملاء ومأجورين.. أتحدى أي خروف منكم يرد عليا يا خرفان".

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