المصري للدراسات الاستراتيجية: مصر طرف رئيسي في حل الأزمة الليبية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:32 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية، إن وقف اطلاق النار في ليبيا يعتبر متغير هام في الأزمة الليبية.

وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن إعلان القاهرة كان مبادرة شاملة لحل الوضع الليبي، مؤكدا أن مصر تعد الطرف الرئيسي كل محاولات حل الأزمة الليبية، منوها بأن مصر تواصلت مع كافة الأطراف من أجل حل الأزمة.

وأكد نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية، أن ما احدث خطوة هامة نحو التسوية السياسية واستعادة الاستقرار إلى ليبيا.

ونشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

ورحبت الرئاسة التركية بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار في كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".

وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

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