شرين عبد الوهاب تعود للسينما بعد ١٧ سنة بفيلم "سندريلا"

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تعود المطرية شيرين عبد الوهاب، للسينما بعد غياب دام ١٧ عاما، منذ أن كان آخر أعمالها السينمائية فيلم ميدو مشاكل الذي شارك بدور البطولة الفنان أحمد حلمي، الذي تم عرضه عام ٢٠٠٣، إذ تم الاستقرار على أسم الفيلم المقرر عرضه ب "سندريلا".





ويشار إلى أن الكاتب والشاعر أمير طعيمة، انتهى من كتابة قصة الفيلم والأغاني المقدمة، لكن تم تأجيل العمل على الفيلم، لحين الانتهاء من الألبوم الجديد الفنانة شيرين، وذلك حسب تصريحات أدلت بها الإعلامية شيرين حمدي خلال برنامج "On Set"، عبر فضائية ON.





ومن ناحية أخرى بدأت شرين خلال الفترة الماضية العمل على ألبومها الجديد بالمشاركة مع عدد من الشعراء والملحنين، إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف أمير طعيمة.





جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية"مش قد الهوى" وقد حققت نجاحًا واسعًا ونسب استماع ومشاهدة جيدة، وهي من كلمات محمد الغنيمي، ومن ألحان محمد رحيم، ومن توزيع أحمد إبراهيم.





