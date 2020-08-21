تعرف على ورقة كارتيرون الذهبية أمام الأهلي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستعد نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة غداً السبت ضد الأهلي، في إطار لقاءات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي والزمالك مساء السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 120 بينهما.

وأكد مصدر مطلع داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، يدرب الاستعانة باللاعب الشاب حسام أشرف في المباراة.

وأوضح المصدر، أن كارتيرون قد يعطي اللاعب جزءاً من المباراة عقب تألقه مع الفريق الأول، إلا أنه لن يقم بالدفيع بالكثير من الناسئين خلال المباراة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، مقابل 56 نقطة للأهلي في صدارة جدول الترتيب.

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كارتيرون القمة 120 الزمالك الأهلي

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