بارن ميونيخ يوجه رسالة إلى ليفاندوفسكي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:32 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
وكالات
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سيكون روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ على موعد مع الاحتفال بعيد ميلاده الثاني والثلاثين قبل 48 ساعة من نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب الحساب الرسمي لفريق بايرن ميونخ باللغة العربية، على موقع "تويتر": يا مدمرهم يا معذبهم يا ليفا! نحتفل اليوم بعيد ميلاد ليفاندوفسكي المهاجم الأفضل في العالم، في انتظار أجمل هدية! 

وكان ليفاندوفسكي قد ساهم في الفوز الساحق للعملاق البافاري على منافسه برشلونة (8-2) في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليج"، بتسجيله هدفا له من أصل الأهداف الثمانية.

ونجح المهاجم البولندي أن يحرز هدفا على الأقل في كل المباريات التي شارك فيها مع بايرن ميونخ (9 مباريات)، في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بداية من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي للبطولة.

ويتربع ليفاندوفسكي على عرش صدارة هدافي الموسم الحالي "للتشامبيونز ليغ" برصيد 15 هدفا، ليحطم بذلك رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (14 هدفا في موسم واحد)، ويصبح ثاني لاعب في تاريخ البطولة يحرز 15 هدفا أو أكثر في موسم واحد، بعد الهداف التاريخي للبطولة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (17 هدفا في موسم واحد)، و130 هدفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وأحرز رونالدو 15 هدفا أو أكثر في موسم واحد، في 3 مواسم مختلفة، ففي عام 2014، سجل الدون 17 هدفا كأعلى رقم تهديفي في موسم واحد بتاريخ المسابقة، بينما أحرز 16 هدفا في عام 2016، و15 هدفا في 2018، جميعها خلال فترته مع ريال مدريد.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام المهاجم البولندي لمعادلة رقم رونالدو القياسي أو تحطيمه، في حال أحرز هدفين أو أكثر في مرمى فريق باريس سان جيرمان، خلال المباراة النهائية، التي ستجمعهما يوم الأحد المقبل، على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتألق ليفاندوفسكي بشكل لافت خلال الموسم (2019-2020)، وحقق أرقاما مذهلة، فقد توج هدافا للدوري الألماني  "البوندسليغا"، برصيد 34 هدفا، سجلها خلال 31 مباراة فقط، ونافس بقوة لحصد جائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب أوروبي، لكنه حل ثانيا خلف الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، الذي سجل 36 هدفا، ولعب مباريات أكثر.

كما استطاع النجم البولندي تسجيل 6 أهداف خلال 5 مباريات خاضها ضمن مسابقة كأس ألمانيا.

ولعل من سوء حظ النجم البولندي، أن جاء قرار مجلة "فرانس فوتبول" بعدم منح جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في الموسم الحالي، بسبب جائحة كورونا.


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