عاجل.. تطورات جديدة بشأن سد النهضة بعد اجتماع اليوم

عُقد، اليوم الجمعة، اجتماع للجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فنى وعضو قانونى من "مصر والسودان وإثيوبيا"، وتم إعداد مسودة أولية، تتضمن تجميع مقترحات الدول فى مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق.





وأوضح بيان وزارة الري، اليوم، تلى ذلك اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقى، وذلك استكمالًا للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة.





وتم التوافق بين الوزراء على الخطوات المستقبلية، وتم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها اليوم وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس.





جدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء الاجتماع الوزارى باشرت اللجنة الفنية والقانونية أعمالها للبدء فى التفاوض حول المسودة الأولية المُعدة من الدول الثلاث، وذلك فى إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعيًا للوصل لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى يوم 28 أغسطس.مفاوضات سد النهضة





جاء ذلك بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتى عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث "مصر – السودان – إثيوبيا" الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020.







