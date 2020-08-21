التنمية المحلية عن زحام شاطئ فايد: سيتم محاسبة المسئول (فيديو)
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:24 م
الفجر
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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تعليقه على مقطع فيديو يظهر تواجد المواطنين بكثافة على شاطئ فايد بمحافظة الإسماعيلية، إنه تواصل مع سكرتير عام محافظة الإسماعيلية اللواء تامر سعيد، لاتخاذ اللازم في هذا الأمر.
وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر فضائية الحدث اليوم، إنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم ومحاسبة المسئول عن هذا الأمر.
من جانبه، أشاد الإعلامي محمد موسى بوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وصفه بأنه "وزير قوي" لا يعنيه إلا صالح هذا البلد، كما وجه الشكر للدكتور خالد قاسم أيضا.
كان الإعلامي محمد موسى قد عرض مقطع فيديو يظهر زحام للمواطنين على شاطئ فايد بمحافظة الإسماعيلية، ضاربين بقيود فيروس كورونا عرض الحائط، وسط تجاهل تام من المسئولين.
وفي سياق منفصل عرض الإعلامي محمد موسى صور لتراكم القمامة بشكل كبير في شارع السوق ببولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة مما يسهم في انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بين الأهالى.
وقال موسى، إن برنامج خط أحمر لسان الشارع المصري، لعرض مشكلاتة ووضعها أمام المسئولين لوضع حل لها.
وتابع موسى، إن أهالي شارع السوق ببولاق الدكرور يعانون من تراكم القمامة التي يتركها الباعة الجائلين، بجانب سور مترو الانفاق.
وأضاف، النائب المقاتل محمد إسماعيل نائب بولاق الدكرور يبذل جهد كبير من أجل التخفيف من مشاكل أهل بولاق الدكرور ويعيش بين الناس من أجل خدمتهم قائلا: "ده مش النهاردة لأ.. ده من أول يوم دخل فيه البرلمان وهو مش سايب شارع في بولاق الدكرور أو منطقة إلا وتلاقيه سايب بصمة فيه.. وإحنا واجبنا كإعلام وضع هذه المشكلات أمام المسؤولين للعمل علي حلها".
وناشد موسى محافظة الجيزة اللواء أحمد راشد الذي دائمًا ما يلبي ويستجيب لمطالب المواطنين لإنتهاء مشكلاتهم.
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