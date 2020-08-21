عمره 35 عاما.. الصحة تكشف حالة المواطن الذي وجه السيسي بعلاجه

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:24 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر ٣٥ عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالسقاين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه ٢٥٧ كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وفى سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 909 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 63462 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 97025 حالة من ضمنهم 63462 حالة تم شفاؤها، و5212 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا علاج مواطن علاج كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يصر على عقاب صالح جمعة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

نيمار يحسم مصير انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فايلر يجد حلا لأزمة الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يتوسل إلى ميسي

منذ ساعة و نصف

وسط مفاجأة كبري.. الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

كومان: أتواصل مع بيب جوارديولا.. وميسي يجب أن يبقى في برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر يوناتيد يستهدف صفقة ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تعرف على ورقة كارتيرون الذهبية أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

أستاذ أوعية دموية يكشف ماذا يحدث للرئة بعد الإصابة بكورونا (فيديو)

عميد معهد القلب السابق يحذر: الصيف موسم الإصابة بالجلطات (فيديو)

طبيب مستشفى العزل الذي فقد بصره: ثقتي في الله كبيرة

تدشين خط ساخن ببورسعيد لتلقى شكاوى وبلاغات كورونا (صور)

مدير عزل قنا العام: تعافي وخروج 21 حالة من بينهم طبيب من مصابي فيروس كورونا

نكشف أعداد السائحين القادمين لمصر خلال 18 يومًا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

عاجل.. خبر سار من وزيرة الصحة عن لقاح كورونا (صور)

فايلر يُعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

08:30 م

خالد بيومي لـ "الفجر الرياضي": هؤلاء سيتألقون في مباراة القمة.. والأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

09:26 م

كومان يتوسل إلى ميسي

08:27 م

مفاجأة.. برشلونة يبدأ مفاوضاته مع بديل ميسي

05:31 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»