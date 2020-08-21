بكري: خط "الجفرة وسرت" الذي حدده السيسي لم يتم تجاوزه

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:12 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اتفاق اليوم بوقف إطلاق النار في ليبيا هو انتصار للدولة المصرية، مشيرا إلى أن كل البيانات الصادرة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب الليبي انعكاس لإعلان القاهرة.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن خط الجفرة وسرت الذي حدده الرئيس السيسي لم يتم تجاوزه، إلى جانب تعهد السراج بحل الميليشيات وترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية وهو ما طالبت به مصر.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري أن ما حدث في ليبيا يؤكد دور مصر ونجاح الرؤية السياسية والدبلوماسية للرئيس السيسي ووعيه بمخاطر الأزمة الليبية وإدراكه أن الحل العسكري لن يقود إلا لمزيد من الأزمات.

وأوضح بكري أن مصر لا تسعى لإثارة أو إطلاق تصريحات عنترية ولا تلجأ لاستخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى وحماية أمنها القومي.

وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيس بوك"، تعقيبا: "على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب الرئيس "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

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