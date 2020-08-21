محمد رمضان يحتفي بجمهوره من أمام منزله ويلتقط معهم صورًا تذكارية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:49 م
محمد رمضان
محمد رمضان
لمياء علي
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شارك الفنان محمد رمضان محبيه مقاطع فيديو، ظهر من خلالها وهو يستقبل جمهوره بحفاوة كبيرة بعدما التفوا حوله من أمام منزله بالساحل الشمالي.

وظهر رمضان خلال الفيديو وهو يتوسط محبيه ويلتقط معهم عدة صور تذكاريه في الساحل الشمالي حيث يقطن خلال إجازته الصيفية.

من جانب آخر، احتفل رمضان بوصول أغنية رايحين نسهر لأكثر من 141 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب خلال 7 أشهر من عرضها.

يذكر أن رمضان ينتوي خوض السباق الرمضاني المقبل 2021 بمسلسل موسى، وكان قد نشر له بوستر دعائي غير رسمي صممه الجمهور كإهداء له وتعبيرا عن محبتهم لنجمهم المفضل.

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