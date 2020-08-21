سعد لمجرد يهنئ ملك المغرب بعيد ميلاده

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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توجه الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ برسالة تهنئة لملك المغرب ​محمد السادس بن الحسن​، وذلك بمناسبة عيد ميلاده، بكلمات مؤثرة.

ونشر لمجرد صورة له على صفحته الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد سيدي ادخله الله عليكم بالصحة والخير والبركات وطول العمر الله ينصر سيدنا".

يذكر أن سعد لمجرد كان قد عبّر مؤخرا عن دعمه للشعب اللبناني في المحنة التي يمرّ بها حالياً، وخاصةً بعد إنفجار مرفأ بيروت الذي أحدث دماراً هائلاً، و خسائر بشرية كبيرة.

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