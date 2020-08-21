تامر حسني يشارك جمهوره صور الاحتفال بعيد ميلاده.. ويوجه الشكر لزوجته ومتابعيه

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:25 م
تامر حسني
تامر حسني
فايقة محمد عادل
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احتفل النجم تامر حسني أمس بعيد ميلاده مع زوجته بسمة بوسيل ومجموعة من الأقارب ونجوم الوسط الفني .

وأهدته زوجته بعيد ميلاده بصندوق يحتوي علي تورتة ضخمة ومعها مجموعة من الصور له .

ونشر تامر منذ قليل مجموعة صور من الإحتفال ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب تامر عن سعادته الشديدة بذلك الإحتفال وكتب : مفاجأة بسومي ليا الف شكر يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا ويخليلنا ولادنا ويسعد كل الناس.

وتابع كل الشكر للناس الجميلة أصدقاء العمر اللي شاركوها في عمل المفاجأة وطبعاً بشكر الناس التورتة الجميلة دي.

يشار أن الفنان تامر حسني انتهي مؤخرًا ، من تصوير أولى أغنيات ألبومه الجديد كفيديو كليب في مدينة "العلمين" بالساحل الشمالي.

والأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع الفنان تامر حسني، بالنجم محمود العسيلي،

وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المفترض أن تكون عنوان الألبوم وتحمل طابع "المقسوم" حيث تتناسب مع أجواء الصيف، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.
تامر حسني يشارك جمهوره صور الاحتفال بعيد ميلاده.. ويوجه الشكر لزوجته ومتابعيه
تامر حسني يشارك جمهوره صور الاحتفال بعيد ميلاده.. ويوجه الشكر لزوجته ومتابعيه
تامر حسني يشارك جمهوره صور الاحتفال بعيد ميلاده.. ويوجه الشكر لزوجته ومتابعيه
تامر حسني يشارك جمهوره صور الاحتفال بعيد ميلاده.. ويوجه الشكر لزوجته ومتابعيه
تامر حسني يشارك جمهوره صور الاحتفال بعيد ميلاده.. ويوجه الشكر لزوجته ومتابعيه
تامر حسني يشارك جمهوره صور الاحتفال بعيد ميلاده.. ويوجه الشكر لزوجته ومتابعيه
تامر حسني يشارك جمهوره صور الاحتفال بعيد ميلاده.. ويوجه الشكر لزوجته ومتابعيه
تامر حسني يشارك جمهوره صور الاحتفال بعيد ميلاده.. ويوجه الشكر لزوجته ومتابعيه
تامر حسني يشارك جمهوره صور الاحتفال بعيد ميلاده.. ويوجه الشكر لزوجته ومتابعيه
تامر حسني يشارك جمهوره صور الاحتفال بعيد ميلاده.. ويوجه الشكر لزوجته ومتابعيه
تامر حسني يشارك جمهوره صور الاحتفال بعيد ميلاده.. ويوجه الشكر لزوجته ومتابعيه
تامر حسني يشارك جمهوره صور الاحتفال بعيد ميلاده.. ويوجه الشكر لزوجته ومتابعيه

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