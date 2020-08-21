حصاد البورصة .. 54.3 مليون جنيه قيم تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضي
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:15 م
نيفين سمير
Advertisements
سجل إجمالي قيم التداول ببورصة النيل نحو 54.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 28 مليون ورقة منفذة على 1327 عملية خلال الأسبوع المنتهى
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن الأسهم أستحوذت على 85.1% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 14.90%.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى إيجى إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 11160.05 نقطة ، و ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 1692.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.09% مغلقًا عند مستوى 2571.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.5% مغلقًا عند مستوى 13083.27 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 843.90 نقطة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا