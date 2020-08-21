حصاد البورصة .. 54.3 مليون جنيه قيم تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضي

سجل إجمالي قيم التداول ببورصة النيل نحو 54.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 28 مليون ورقة منفذة على 1327 عملية خلال الأسبوع المنتهى





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن الأسهم أستحوذت على 85.1% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 14.90%.



