تراجع قيم التداول بالبورصة الي 7.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي









تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.326 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.523 مليار ورقة منفذة على 223 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى إيجى إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 11160.05 نقطة ، و ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 1692.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.09% مغلقًا عند مستوى 2571.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.5% مغلقًا عند مستوى 13083.27 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 843.90 نقطة.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة كالاتي :





1- سجلت قيم التداولات بالمؤشر الرئيسي للبورصة نحو 3 مليارات جنيه بحجم تداول 814.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 74 ألف عملية.





2- سجلت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 85.8 ألف عملية.



