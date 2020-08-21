أول تعليق من الطالب "أحمد" ضحية التنمر بكلية التربية الرياضية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:09 م
الطالب
الطالب
هدى عبدالرازق
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عقب الطالب أحمد عمر، صاحب واقعة التنمر أثناء تقديمه بكلية التربية الرياضية، على الضجة التي أثيرت بسبب "البوست" الذي نشره ويكشف فيه تفاصيل تعرضه للتنمر بسبب اصابته بـ "الشفاة الأرنبية".

وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه كان يتمنى أن يتم رفضه بأسلوب لائق، ولا يتسبب في احراجه، معقبا: "لما يجي يقولي شكلك مش هيليق على الكليه.. هو أنا شكلي إيه عشان يقولي كده".

وأوضح أنه عندما نشر "البوست" كان بهدف أن يعرف أراء الناس، وفوجىء بحجم التفاعل مع الواقعة التي تعرض لها.

وحازت قصة الطالب «أ.ع.» المتقدم لإختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بكفرالشيخ، وأحد أبناء المحافظة، على تعاطف الكثيرين، بعد أن عبر عن تنمر المجتمع به لوجود عيب خلقي بشفته.

وكتب الطالب على صفحته الشخصية بالفيسبوك «بوست»، بعنوان (أنا قبيح)، حكي فيه عما حدث له أثناء التقديم لكلية التربية الرياضية، ورفضه بسبب شكله.

ومما جاء في البوست: «قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا.. وبعد كدا رحت لدكتور التاني عشان الاختبار.. انزل عشرة ضغط.. أقف على مشط رجلك ونط.. اقعد وأقف وأنت مربع من غير ما تسند.. وبعد كدا قالولنا ننزل الكمامة.. وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز ف شفتي أوي.. بعدها ندهلي قالي اسمك أي قولتله كذا كذا يادكتور.. قالي أي اللي ف شفتك دا.. قولتله عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عمليه تانيه وشفتي هترجع طبيعيه وهشيل التقويم.. فقال لي طب ارجع تاني».

وتابع: «بعد شويه قالي تعالى.. فروحت قالي روح إلبس هدومك وروح.. قولتله ليه يا دكتور دا انا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كدا.. قالي أنت شكلك مينفعش.. قولتله الكليه كلها حركة وجري وسباحة.. وأنا بقول لحضرتك أنا بعد خمس شهور كل دا هيبقا زي الفل.. قالي انت كشكل أصلا مينفعش.. يلا اتفضل روح البس وروح».

واختتم البوست قائلا: «اللي موتني أن أنا ليه متقبلتش.. علشان شكلي مش لايق عالكلية على كلام اللي كان فوق في الكشف الطبي.. يعني أنا قبيح.. أنا وأنا طفل ياما خدت تريقة واتعنصرت عنصره هدت أمالي وطموحاتي في حاجةه انا مليش ذنب فيها.. والله مش أنا اللي خلقتني عشان أكون وحش في نظركم».

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كلية التربية كفر الشيخ الطالب أحمد عمر التنمر

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