البورصة تربح 8.7 مليار جنيه مليار خلال 4 جلسات فقط

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى إيجى إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 11160.05 نقطة ، و ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 1692.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.09% مغلقًا عند مستوى 2571.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.5% مغلقًا عند مستوى 13083.27 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 843.90 نقطة.


وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 8.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 616.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4% عن الأسبوع الماضي

وعطلت البورصة المصرية أمس الخميس، بمناسبة رأس السنة الهجرية وأقتصرت جلسات الأسبوع علي 4 جلسات فقط.

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