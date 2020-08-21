بكري يكشف أسباب إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار (فيديو)

عقب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار قائلًا: "تطور هام للغاية"، مشيرا إلى أن الإعلان يشمل الوقف الفوري لإطلاق النار، وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، ويدعو لانتخابات برلمانية فى مارس المقبل.





وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن بيان حكومة الوفاق يدعو إلى إعلان منطقة سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح وهو أمر يخل بالسيادة الوطنية الليبية"، متسائلًا: لماذا لا يتضمن بيان حكومة الوفاق "إعلان القاهرة"، بما يتضمنه من حل المليشيات المسلحة ووقف التدخل الخارجي؟"، معقبا: "الأيام المقبلة ستكشف عن النوايا".



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجيش الليبي لم يعلق على البيان حتى الأن، مشيرا إلى أن البيان انتصار للدولة المصرية





