مقارنة القمة (2).. طارق حامد وأليو ديانج – من يحسم صراع وسط الملعب؟

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:56 م
طارق حامد وأليو ديانج
طارق حامد وأليو ديانج
علاء خليف
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يخوض فريق الأهلي مواجهة من العيار الثقيل ضد غريمه التقليدي الزمالك مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي في لقاء القمة 120، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويدخل الأهلي لقاء القمة ويمتلك في جعبته 56 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد 20 مباراة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

وسوف تشهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك صراع من نوع خاص في منطقة وسط الملعب بين الثنائي المالي أليو ديانج لاعب الأحمر، وطارق حامد نجم الفريق الأبيض، حيث سيحاول الثنائي إحكام السيطرة على منتصف الملعب، وسيلعب الثنائي دورًا هامًا في تحديد هوية الفائز باللقاء إذا كانوا في كامل لياقتهما البدنية والذهنية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام طارق حامد وأليو ديانج مع الأهلي والزمالك هذا الموسم:-

- أليو ديانج:
انتقل لصفوف النادي الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019، خاض مع الفريق الأحمر 24 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم (13بالدوري الممتاز – 10 بدوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر – 1 بكأس مصر).
بلغ عدد دقائق المشاركة الفعلية لـ"ديانج" مع الأهلي هذا الموسم 1766 دقيقة، سجل هدفين وصنع هدفين لزملائه.
يمتاز أليو ديانج بالهدوء والثقة بالنفس والقوة البدنية، ودقة التمرير لزملائه، ويتميز بقدراته على استخلاص الكرة وإفساد هجمات المنافسين، والتسديدات القوية التي تكون احيانا سلاح لفريقه.

- طارق حامد:
يُعد نجم الزمالك واحد من أفضل اللاعبين في مركز خط الوسط المدافع في مصر حاليًا، يمتلك خبرات كبيرة وقدرات بدنية وفنية هائلة، يتميز أدائه بالروح القتالية والحماس في الملعب، ولكنه يتحول في احيان كثيرة لتهور واندفاع يكلفه الحصول على بطاقات ملونة واحتساب اخطاء ضده.

خاض طارق حامد مع الزمالك هذا الموسم 23 مباراة (12 في الدوري – 8 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر المحلي – 1 بكأس السوبر الإفريقي – 1 بكأس مصر)، وبلغ عدد دقائق مشاركته الفعلية 2033 دقيقة، وصنع هدفين لزملائه ولم يسجل أي أهداف.

شارك نجم الزمالك في 12 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم بإجمالي دقائق لعب فعلية 1043 دقيقة، وصنع هدفين فقط.

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