الأهلي يتفوق على الزمالك تاريخيا في مباريات شهر أغسطس
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:57 م
علي نبوي
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يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة الغد التي ستجمع بين الزمالك وغريمه الأهلي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
سبق أن التقى الأهلي والزمالك في 4 مواجهات في شهر أغسطس، نرصدها في السطور التالية:
– يتفوق الأهلي على الزمالك في مجموع مواجهات الفريقين في شهر أغسطس، بعدما حقق الأهلي الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة ربحها لاحقًا بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وخسر أخرى.
– سجل الأهلي في شباك الزمالك 6 أهداف عن طريق 5 لاعبين، ويعد محمد رمضان مهاجم الأهلي الأسبق هداف لقاءات القمة في شهر أغسطس برصيد هدفين، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.
– تعد مواجهة السبت الأولى التي تجمع الفريقين في شهر أغسطس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعدما جاءت المواجهات الأربع لحساب منافسات بطولة كأس مصر وكأس السوبر المصري.
المواجهة الأولى تعود إلى عام 1985 في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر، وهي المباراة التاريخية التي خاضها الأهلي بفريق الناشئين بعد إيقاف 16 لاعبًا من الفريق الأول، ونجح خلالها شباب الأهلي في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2، تقدم للأهلي حمادة مرزوق ليتعادل فاروق جعفر، ويتقدم محمد السيد بالهدف الثاني للأهلي، ويدرك الزمالك التعادل عن طريق كوارشي، ليتمكن طارق خليل من تسجيل الهدف الثالث والفوز بالمباراة.
المواجهة الثانية جاءت ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر بتاريخ 6-8-1991، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بهدفين دون رد سجلهما محمد رمضان مهاجم الأهلي الأسبق.
المواجهة الثالثة التي جمعت الفريقين كانت في إطار النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري بتاريخ 28-8-2003، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 3-1.
المواجهة الرابعة التي جمعت الفريقين كانت بتاريخ 8-8-2016 في نهائي بطولة كأس مصر، وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3-1.