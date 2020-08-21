الأهلي يتفوق على الزمالك تاريخيا في مباريات شهر أغسطس

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة الغد التي ستجمع بين الزمالك وغريمه الأهلي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

سبق أن التقى الأهلي والزمالك في 4 مواجهات في شهر أغسطس، نرصدها في السطور التالية:
– يتفوق الأهلي على الزمالك في مجموع مواجهات الفريقين في شهر أغسطس، بعدما حقق الأهلي الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة ربحها لاحقًا بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وخسر أخرى.
– سجل الأهلي في شباك الزمالك 6 أهداف عن طريق 5 لاعبين، ويعد محمد رمضان مهاجم الأهلي الأسبق هداف لقاءات القمة في شهر أغسطس برصيد هدفين، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.
– تعد مواجهة السبت الأولى التي تجمع الفريقين في شهر أغسطس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعدما جاءت المواجهات الأربع لحساب منافسات بطولة كأس مصر وكأس السوبر المصري.

المواجهة الأولى تعود إلى عام 1985 في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر، وهي المباراة التاريخية التي خاضها الأهلي بفريق الناشئين بعد إيقاف 16 لاعبًا من الفريق الأول، ونجح خلالها شباب الأهلي في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2، تقدم للأهلي حمادة مرزوق ليتعادل فاروق جعفر، ويتقدم محمد السيد بالهدف الثاني للأهلي، ويدرك الزمالك التعادل عن طريق كوارشي، ليتمكن طارق خليل من تسجيل الهدف الثالث والفوز بالمباراة.

المواجهة الثانية جاءت ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر بتاريخ 6-8-1991، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بهدفين دون رد سجلهما محمد رمضان مهاجم الأهلي الأسبق.

المواجهة الثالثة التي جمعت الفريقين كانت في إطار النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري بتاريخ 28-8-2003، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 3-1.

المواجهة الرابعة التي جمعت الفريقين كانت بتاريخ 8-8-2016 في نهائي بطولة كأس مصر، وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3-1.

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