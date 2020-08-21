بدء التسجيل للالتحاق بـ الجامعات الأهلية.. رابط التسجيل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:53 م
الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية
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بدء التسجيل للالتحاق بـ الجامعات الأهلية.. رابط التسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر المنصة الإلكترونية للوزارة ، بدء طلبات الالتحاق بالجامعات الخاصة الجديدة غدا السبت الموافق 22/8/2020.


الجامعات الأهلية

وقالت الوزارة عبر منصتها الإلكترونية: “بداية التقديم للجامعات الأهلية يوم السبت 22-8-2020”.

تستهدف الجامعات الخاصة المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية ، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والأفريقية ، وتوفير التعليم العالي الذي يدعم الابتكار ويخلق جيلًا قادرًا على الريادة إقليميا وعالميا.

تشمل الجامعات الخاصة الجديدة جامعة الملك سلمان، وجامعة العلمين الجديدة ، وجامعة الجلالة ، وجامعة المنصورة الجديدة.

يمكنك التقديم للقبول في جامعات جديدة من خلال المنصة الإلكترونية من خلال الرابط التالي ابتداء من غد "اضغط هنا".

بدء التسجيل للالتحاق بـ الجامعات الأهلية.. رابط التسجيل

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