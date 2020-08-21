بدء التسجيل للالتحاق بـ الجامعات الأهلية.. رابط التسجيل
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:53 م
Advertisements
بدء التسجيل للالتحاق بـ الجامعات الأهلية.. رابط التسجيل
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر المنصة الإلكترونية للوزارة ، بدء طلبات الالتحاق بالجامعات الخاصة الجديدة غدا السبت الموافق 22/8/2020.
الجامعات الأهلية
وقالت الوزارة عبر منصتها الإلكترونية: “بداية التقديم للجامعات الأهلية يوم السبت 22-8-2020”.
تستهدف الجامعات الخاصة المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية ، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والأفريقية ، وتوفير التعليم العالي الذي يدعم الابتكار ويخلق جيلًا قادرًا على الريادة إقليميا وعالميا.
تشمل الجامعات الخاصة الجديدة جامعة الملك سلمان، وجامعة العلمين الجديدة ، وجامعة الجلالة ، وجامعة المنصورة الجديدة.
يمكنك التقديم للقبول في جامعات جديدة من خلال المنصة الإلكترونية من خلال الرابط التالي ابتداء من غد "اضغط هنا".
بدء التسجيل للالتحاق بـ الجامعات الأهلية.. رابط التسجيل
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا