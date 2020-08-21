فايلر يصر على عقاب صالح جمعة أمام الزمالك

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:01 م
صالح جمعة
صالح جمعة
الفجر الرياضي
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واصل رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عقاب نجم الفريق الأحمر صالح جمعة، على خلفية عدم التزامه في الفترة الماضية.

وجاء عقاب صالح جمعة قاسيا حيث قام رينيه فايلر باستبعاده من مباراة القمة المقرر إقامتها غدا السبت في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ورغم إعلان اللاعب عدم قيامه بأمور تغضب المدرب أو الجماهير والتزامه في الفترة الأخيرة، إلا أن رينيه فايلر يصر على إبعاده عن قائمة الأحمر للمباريات.

قائمة الأهلي لمباراة القمة:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

قائمة المستبعدين:

محمود متولي ومحمد محمود وحسين الشحات وأحمد الشيخ بسبب الإصابة، وشريف إكرامي وحسام عاشور لنهاية علاقتهما بالنادي، ورمضان صبحي لانتهاء إعارته للنادي الأحمر، وصالح جمعة لوجهة نظر فنية، ومحمود كهربا للإيقاف.



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