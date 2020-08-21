مصطفى بكرى: إعلان القاهرة دفع العالم للتحرك السريع لحل الأزمة الليبية

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب إن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المبذلوله لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا، واصفا ما ذكره "السراج" إنجاز مؤقت ونتظر ما سيحدث الأيام القادمة.





وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن إعلان القاهرة دفع العالم للتحرك السريع لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن مصر تسعى لحل الأزمة سياسيا ووقف إطلاق النار.





وتابع عضو مجلس النواب: "القاهرة بذلت كل جهودها من أجل إنهاء الأزمة ووقف التصعيد".





وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.





وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".