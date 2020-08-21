القبض على شبكة دعارة بالمنيا تتزعمها سيدة خمسينية
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:40 م
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تمكنت وحدة مباحث مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، من إلقاء القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تتزعمها سيدة خمسينية.
كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز بني مزار، بوجود شقة تدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وتبين من تحريات البحث الجنائي، بإشراف العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية، والرائد بلال الجنايني رئيس مباحث مركز بني مزار، لفحص البلاغ، حيث تبين وجود شبكة تدار للأعمال المنافية للآداب، تتزعمها سيدة خمسينية وسيدتان، إحداهما تبلغ من العمر 35 سنة، وأخرى 25 سنة، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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