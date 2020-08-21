القبض على شبكة دعارة بالمنيا تتزعمها سيدة خمسينية

تمكنت وحدة مباحث مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، من إلقاء القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تتزعمها سيدة خمسينية.





كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز بني مزار، بوجود شقة تدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب.



