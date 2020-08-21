رئيس أساقفة الإسكندرية يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ترحيبه بوقف إطلاق النار فى ليبيا، قائلا إن هذا جاء تحقيقا لإعلان القاهرة الذى تم برعاية الرئيس السيسى.





وأضاف رئيس الأساقفة، أنه يتمنى أن تكون هذه الخطوة بمثابة بداية لسلام شامل يساعد الشعب الليبى فى إعادة بناء بلده. وقال إنه لا يوجد الآن مبرر لوجود المرتزقة على أرض ليبيا.





الجدير بالذكر أنه يوجد كنيسة أسقفية أنجليكانية بالعاصمة الليبية تتبع إبروشية شمال افريقيا تحت رعاية المطران الدكتور سامى فوزى وهى جزء من إقليم الاسكندرية.





إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.





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واستكملت الكنيسة الأسقفية الأنجلكانية اليوم فعاليات مشروع معًا من أجل تنمية مصر بورشة للفنون الإبداعية تحت عنوان "الفن للمجتمع" يقدمها الدكتور حاتم الوكيل الميسر الإبداعي وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.





بدأت فعاليات اليوم بمحاضرة عن كيفية استخدام الفن كوسيلة للوصول للمجتمع بشكل عملى وذلك من خلال خلق أرضية مشتركة بين الشباب والاستماع إلى مشاعرهم وأحلامهم للمجتمع الذي يعيشوا فيه مع تدوين هذه الأمنيات كما دار نقاش بينهم للتعبير عن المشاعر الايجابية فيما بينهم وتشجيع بعضهم البعض على كيفية تحقيق أمنياتهم.





من جانبه قال رامز بخيت المشرف على المشروع - فى البيان الصادر عن الكنيسة -: تم تصميم هذا التدريب من أجل بناء فريق مجتمعى قادر على إطلاق برامج في المجتمعات المحلية تطلق طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع.





كانت مبادرة مجتمع القاهرة لمشروع "معا من أجل تنمية مصر " قد بدأت الجمعة الماضية بالاشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حيث انطقلت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان "الفن للمجتمع" وذلك انطلاقًا من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعى المبنى على الاحتفاء بالاختلاف.



