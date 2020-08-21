باحث قبطي: تركيا تنتهك المقدسات المسيحية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:38 م
أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
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قال كريم كمال، الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي ورئيس الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن، إن هناك إصرار ومنهج واضح وصريح ينتهجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحكومتة وحزبة ضد الوجود المسيحي في تركيا، حيث قام في تحدي سافر للحريات الدينية بتحويل متحف خورا الي مسجد حيث يأتي القرار بعد حوالي شهر من فتح تركيا متحف "آيا صوفيا" المشهور في إسطنبول للصلاة.

وأضاف «كمال»، أن المحكمة التركية كانت قد سمحت بتحويل متحف "خورا" إلى مسجد في العام الماضي، لتكون سابقة لمتحف آيا صوفيا، وجاء القراران وسط تصاعد التوتر مع الجارة اليونان بسبب نزاعات إقليمية في بحر إيجه، والبحر المتوسط، حيث جاء بعد آيا صوفيا، يحول دير خورا إلى مسجد في اسطنبول.

وقال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي، إن قرار السلطات التركية اليوم بتحويل دير شورا إلى مسجد هو تحدٍ آخر يلحق الضرر بالمسيحيين في كل مكان والمجتمع الدولي الذي يحترم آثار الحضارة الإنساني »؛ وهو أصل اسم "دير خورا" أطلق البيزنطيون اسم "كوريون" أو "خورا" على الأرض المنبسطة خارج أسوار الأرض وربما يرجع اسم الدير إلى وجود كنيسة قديمة خارج أسوار قسطنطين الأول.

واستطرد: عندما بنى ثيودوسيوس الثاني الأسوار الجديدة للقسطنطينية، احتفظ الدير بالتسمية التقليدية "في خورا"، على الرغم من حقيقة أنه ينتمي إلى فناء التحصينات، موضحًا أنه تم تحويل الدير إلى مسجد عثماني بأمر من الوزير الأعظم للسلطان بايزيد الثاني (1481-1512) وأصبح يُعرف باسم مسجد كاري. تم تدمير جزء مهم من زخرفة المعبد ،ومنذ عام 1958 أصبح متحف.

وأكد أنه أقيم القداس الأول حوالي 28 يوليو مع خروج الصليب من القصور ودار في جميع الكنائس والمقدسات والمنازل حتى عودته إلى القصر في 14 أغسطس. بهدف الحفاظ على المؤمنين من الأمراض الفتاكة.

وتابع: أما المسيرة الثانية فكانت مع موكب إيقونة العذراء عمل الإنجيلي لوقا، وخلال الحصار تم نقله حول الجدران لتحريك المحاصرين، ظلت الأيقونة في القصر طوال صوم عيد الفصح العظيم، غزا العثمانيون، خلال سقوط القسطنطينية، دير خورا، وانتزعوا الأيقونة وقطعوا أوصالها.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أمر بتحويل كنيسة أرثوذكسية قديمة أخرى أصبحت مسجدًا ثم متحفًا شهيرًا في إسطنبول، إلى مكان عبادة للمسلمين. طبقا لما ذكرته صحيفة "غازيت الرسمية اليوم الجمعة، ونقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وكانت محكمة تركية قد سمحت بتحويل متحف "كاريه" إلى كنيسة العام الماضي، لتكون سابقة لمتحف آيا صوفيا. يأتي القراران وسط تصاعد التوترات مع الجارة اليونان بسبب نزاعات إقليمية في بحر إيجه والبحر المتوسط.

ويأتي قرار تحويل متحف كاريه إلى مسجد، بعد شهر على قرار مماثل مثير للجدل يتعلق بموقع آيا صوفيا المدرج على قوائم التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).

وأثار هذا الإعلان مخاوف على الفسيسفاء والجداريات داخل الكنيسة ويرى مراقبون أن عملية تحويل كنائس بيزنطية قديمة في الآونة الأخيرة ترمي إلى تحفيز قاعدة أردوغان الانتخابية المحافظة والقومية وسط أجواء من الصعوبات الاقتصادية فاقمها الوباء.

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