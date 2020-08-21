الأول على الثانوية الأزهرية: مثلي الأعلى زويل.. ولا أصدق بمصطلح كليات القمة

أعرب الطالب أحمد مدحت مصطفى، الأول على الثانوية الأزهرية والحاصل على 100%، عن سعادته لانضمامه للأزهر الشريف منذ صغره، موجها التحية للوالده لأنه هو من اتخذ هذا القرار.





وأشار "مصطفى"، خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أنه مولع بدراسة الفيزياء منذ صغره، وخاصة الفيزياء النظرية، منوها بأنه قرر أن يلتحق بكلية العلوم، معقبا: "لا أصدق مصطلح كليات القمة"، موجها نصيحة للطلاب، "ادرس ما اتحبه واجعل منه قمة".





ولفت إلى أن مثله الأعلى هو الدكتور أحمد زويل، واصفا عقل طالب الأزهر بأنه صندوق مليىء بالجواهر والكنوز، ويحتاج لتسليط الضوء عليه.





وبدأت تظلمات الثانوية الأزهرية في الأحد الماضي 16 أغسطس وتستمر لمدة شهر، وتتنتهى فى 15 سبتمبر، وذلك بنفس ضوابط العام الماضى، حيث يستطيع الطالب التقدم بتظلمه في 198 مركز وادارة على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك بعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الخميس الماضي، وإعلان أسماء الأوائل، حيث من المتوقع ارتفاع تنسيق الثانوية الأزهرية هذا العام 2020 عن الماضي بسبب ارتفاع نسب النجاح.





وأدى طلاب الثانوية الأزهرية 2020، امتحانات هذا العام في ظل إجراءات وقائية مشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا.





نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2020





وأعلن الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72%، بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا، حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.





وكانت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018- 2019 بلغت 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.



